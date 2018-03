Mann in Kleingartenanlage ausgeraubt und verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Mann ist in der Nacht zum Freitag in einer Kleingartenanlage in Berlin-Wedding ausgeraubt und dabei leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 36-Jährige nach eigenen Angaben in der Kolonie an der Otawistraße plötzlich von hinten festgehalten. Ein zweiter Täter durchsuchte ihn. Anschließend floh das Räuber-Duo mit dem Handy und der Geldbörse des Mannes. Wenig später erkannte das Opfer auf der Müllerstraße einen mutmaßlichen Täter wieder. Polizeibeamte nahmen den 40 Jahre alten Mann fest.