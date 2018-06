Jugendlicher fremdenfeindlich beschimpft und angegriffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein 14-Jähriger ist in Berlin-Köpenick fremdenfeindlich beleidigt und angegriffen worden. Er hatte am Freitag an einer Bushaltestelle zusammen mit Passanten ein streitendes Paar auf der anderen Straßenseite beobachtet, bis der daran beteiligte Mann anfing, den Jugendlichen fremdenfeindlich zu beschimpfen, wie die Polizei mitteilte. Als der 14-Jährige nachfragte, was der Mann gesagt habe, ging dieser auf ihn zu, trat ihn unvermittelt in den Bauch und schubste ihn zu Boden. Passanten zogen den Angreifer von dem Opfer weg. Der Mann konnte entkommen, der Jugendliche musste wegen mehrerer Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden.