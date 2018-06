Getöteter Wirt: Insassen aus dunklem Van vom Tatort gesucht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Nach dem gewaltsamen Tod eines Wirts in Berlin-Spandau hat die Mordkommission neue Hinweise und wendet sich mit weiteren Fragen an die Öffentlichkeit. Gesucht werde nun insbesondere nach Insassen eines dunklen Vans, die wichtige Zeugen sein könnten. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, gehe es um einen dunklen Renault-Espace III, Baujahr 1996 bis 2002. Schon einige Tage nach der Tat vom Abend des 26. Mai hatten die Ermittler gefragt, wer verdächtige Personen oder Autos in Tatort-Nähe gesehen hat.

Daneben suchen die Ermittler nun ein Paar, das bis zum Eintreffen uniformierter Polizisten am Tatort gewesen sein soll. Es wird gebeten, sich "umgehend" bei der 7. Mordkommission zu melden. "Ihre Angaben, auch wenn sie Ihnen unwichtig erscheinen, sind von großer Wichtigkeit!", hieß es. Aus der Bevölkerung gingen laut Polizei nach bisherigen Zeugenaufrufen 20 Hinweise zu dem Fall ein.

Der 63 Jahre alte Wirt war spät abends schwer verletzt nahe seines Wohnhauses im Hauskavelweg gefunden worden und verblutete. Ermittelt wird wegen Raubmordes. Der oder die Täter sollen eine schwarze Handgelenkstasche erbeutet haben, die das Opfer auf dem Heimweg von der Arbeit bei sich trug. Zum Inhalt der Tasche gab es bisher keine Angaben.