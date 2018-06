Frau würgt 11-Jährigen auf Spielplatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Eine Frau hat in Berlin-Waidmannslust einen 11 Jahre alten Jungen beleidigt und gewürgt. Die 23-Jährige soll dem Kind am Freitagnachmittag auf einem Spielplatz am Zabel-Krüger-Damm vorgeworfen haben, ein anderes Kind getreten zu haben, teilte die Polizei am Samstag mit. Als der syrische Junge das abgestritten habe, habe die Deutsche ihn gepackt, hochgehoben und ihre Hand an seinem Hals so fest zugedrückt haben, dass er keine Luft mehr bekam. Dabei soll sie ihn beleidigt und bedroht haben. Eine Zeugin wollte dem Kind helfen, wurde aber von einer gleichaltrigen Freundin der Angreiferin ebenfalls bedroht. Polizeibeamte nahmen schließlich die Personalien der Beteiligten auf, der Staatsschutz prüft einen fremdenfeindlichen Hintergrund.