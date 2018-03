Kriminalität - Berlin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Zwei Unbekannte haben sich in Berlin-Spandau als Autokäufer ausgegeben und einen Wagen geraubt. Das Duo begutachtete am späten Montagabend zunächst den Wagen eines 20-Jährigen, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Nach einem Verkaufsgespräch und der Übergabe der Fahrzeugpapiere zog demnach einer der Männer eine Schusswaffe und bedrohte den Privatverkäufer. Anschließend stiegen die Unbekannten in das Auto und fuhren davon. Der Verkäufer blieb unverletzt, die Polizei fahndet nach den zwei Männern.