Bundeshaus mit Steinen und Farbflaschen beworfen

Berlin (dpa/bb) - Unbekannte haben eine Außenstelle des Bundesinnenministeriums (BMI) in Berlin mit Steinen und Farbflaschen beworfen. Bei dem Angriff auf das Bundeshaus in Wilmersdorf wurden mehrere Fensterscheiben und die Fassade beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Ein Sicherheitsmann hatte den Aufprall der Wurfgeschosse in der Nacht zum Dienstag gehört und den Schaden entdeckt. In dem Gebäudekomplex in der Bundesallee hat auch die Bundesakademie für öffentliche Verwaltung einen Sitz.