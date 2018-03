Bewaffneter Mann überfällt Spielcasino in Moabit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein maskierter Mann hat eine Spielhalle in Berlin-Moabit überfallen und einen Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht. Der Täter erschien am Freitagabend kurz vor Mitternacht in dem Casino an der Lübecker Straße, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Er bedrohte den 66-Jährigen Mitarbeiter mit der Waffe und forderte Geld. Dann floh der Maskierte mit der Beute unerkannt durch den Hinterausgang. Zur Höhe des Geldbetrags machte die Polizei zunächst keine Angaben. Der Angestellte blieb unverletzt.