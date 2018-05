Betrunkener Hundebesitzer greift Sicherheitsleute an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Am S-Bahnhof Bornholmer Straße in Berlin-Pankow ist ein Streit zwischen zwei Sicherheitsangestellten der Bahn und einem angetrunkenen Hundehalter eskaliert. Alle drei Beteiligten wurden dabei leicht verletzt, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Ausgangspunkt der Auseinandersetzung in einem Zug der S-Bahn am Mittwochabend war demnach, dass der wohnungslose 37-Jährige seinen Hund nicht an der Leine führte. Als die Sicherheitsbeamten ihn des Zuges verweisen wollten, habe der Mann sie mit Pfefferspray besprüht. Einer der beiden Bahnmitarbeiter habe daraufhin zurückgesprüht. Die Sicherheitsleute und der Angreifer erlitten Augenreizungen. Ein Alkoholtest ergab 0,7 Promille.