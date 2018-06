Betrunkene zünden Kleidung eines 45 Jahre alten Mannes an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Zwei Betrunkene haben am Alexanderplatz in Berlin-Mitte die Kleidung eines 45 Jahre alten Mannes angezündet. Obwohl die beiden Täter das Feuer sofort wieder löschten, erlitt der Attackierte schwere Verletzungen an Rücken und Beinen und musste im Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Zeugen hatten die Tat am Donnerstagabend in der Panoramastraße demnach beobachtet und die Polizei alarmiert. Alle drei Männer seien betrunken gewesen, bei den Tätern im Alter von 22 und 38 Jahren wurden Alkoholwerte von 2,4 und 3,7 Promille gemessen. Ob die Männer sich kannten und wie es zu der Attacke kam, blieb zunächst unklar.