Aus Auto geschossen: Schreckschusswaffen sichergestellt

Berlin (dpa/bb) - Die Polizei hat bei einem Einsatz in Berlin-Kreuzberg zwei Schreckschusswaffen sichergestellt. Zuvor soll am Dienstag an der Lindenstraße aus mindestens einem Auto heraus geschossen worden sein. Details konnte die Polizei am Abend noch nicht nennen. Es soll sich ersten Erkenntnissen zufolge um eine Hochzeitsgesellschaft gehandelt haben. Mehrere Autos wurden angehalten und mehrere Menschen überprüft. Es soll niemand verletzt worden sein. Die Ermittlungen dauerten an.