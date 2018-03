85-Jähriger soll 66-Jährige in Wohnheim getötet haben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein 85 Jahre alter Mann soll eine Mitbewohnerin in einem Berliner Seniorenwohnheim getötet haben. Ein Pfleger entdeckte die tote 66-Jährige in der Nacht zum Montag in einem Zimmer, wie die Polizei mitteilte. Sie hatte demnach Verletzungen, die auf eine Gewalttat hindeuteten. Der Pfleger rief die Polizei in das Heim in der Schulstraße in Gesundbrunnen. Beamte nahmen den tatverdächtigen Mitbewohner vorläufig fest. Warum der 85-Jährige tatverdächtig ist, wie er die Frau getötet haben soll und warum, dazu sagte ein Polizeisprecher nichts. Eine Mordkommission ermittelt.