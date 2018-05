63 Jähriger verletzt gefunden und am Tatort verstorben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Nach dem Tod eines 63 Jahre alten Mannes in Spandau schließt die Polizei ein Tötungsdelikt nicht aus. Passanten hatten den Mann gegen Mitternacht verletzt im Hauskavelweg entdeckt und Erste Hilfe geleistet, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Demnach konnten auch die gerufenen Einsatzkräfte den 63-Jährigen nicht retten - er starb am Tatort. Was genau die Todesursache war, war zunächst nicht klar.