29-Jähriger bei Streit mit Messer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein 29-Jähriger ist in Berlin-Tempelhof bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Drei Männer waren am Sonntagabend im Tempelhofer Weg nahe einer Tankstelle in Streit geraten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei soll ein 33 Jahre alter Tatverdächtiger seinen 29-jährigen Bekannten mit einem Messer am Rücken und an den Armen verletzt haben. Zeugen alarmierten Polizei und Rettungskräfte. Der 33-Jährige und ein bislang unbekannter Mann flüchteten. Der 29-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. Die Polizei nahm den Verdächtigen vorläufig fest.