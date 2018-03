Junge Frau in Bergen umgebracht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bergen (dpa/lni) - Eine junge Frau ist in Bergen im Kreis Celle umgebracht worden. Nach dem Hinweis eines Mannes auf eine tote Frau in einem Wohnhaus entdeckten Beamte den Leichnam in der Nacht zum Donnerstag, teilte die Polizei mit. Sie richtete eine Mordkommission ein und die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen wegen des Verdachts des Totschlags auf. Ob die Frau in ihrer eigenen Wohnung entdeckt wurde und in welchem Verhältnis der Mann zu ihr stand, sagte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht.