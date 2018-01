Nach Ausraster: Polizei wirft Mann aus seinem Haus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bergen an der Dumme (dpa/lni) - Bei einem Streit um unbezahlte Rechnungen ist ein Mann seine Frau in Bergen an der Dumme derart rabiat angegangen, dass die Polizei ihn aus dem Haus geworfen hat. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ging die Frau am Vorabend mit einem Stapel Rechnungen zu ihrem Mann die Kellertreppe herunter. Der 35-Jährige regte sich darüber so massiv auf, dass er seine Frau nach ersten Erkenntnissen am Pulloverkragen griff, sie auf den Treppenboden drückte und ihr mit den Rechnungen auf den Kopf schlug. Da der Mann früher schon gewalttätig war, verwies die Polizei ihn aus dem Haus. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen häuslicher Gewalt.