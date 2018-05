Autofahrer in Anliegerstraße mit Waffe bedroht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Neustadt an der Saale (dpa/lby) - Weil ein Autofahrer zu Unrecht eine Anliegerstraße benutzt hat, ist ein Anwohner im unterfränkischen Bad Neustadt an der Saale ausgerastet. Völlig verärgert bedrohte er den Fahrer mit einer Schreckschusswaffe, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie nahm den 68-jährigen Anwohner in seinem Garten fest und durchsuchte das Haus. Dort fanden die Beamten nicht nur die Schreckschusswaffe, sondern auch ein Samuraischwert, das sie vorbeugend ebenfalls sicherstellten.