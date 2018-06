Polizei sucht nach Farbattacke auf Haus Zeugen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Nauheim/Friedberg (dpa/lhe) - Nachdem unbekannte Täter ein Wohnhaus in Bad Nauheim mit Farbe beworfen und beschmiert haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Besonders der Fahrer eines hellen Autos, das zum Tatzeitpunkt in der Nacht zum Donnerstag an dem Haus vorbeigefahren sein soll, komme als Zeuge infrage, sagte eine Polizeisprecherin in Friedberg am Freitag.

In dem Haus wohnt ein AfD-Politiker mit seiner Familie. Die Polizei geht von einer politisch motivierten Aktion aus. Nach ersten Ermittlungen sollen fünf bis sieben dunkel gekleidete Jugendliche Gläser mit rosa Farbe gegen die Hauswand geworfen und den Schriftzug "Faschist" auf eine Garagenwand geschrieben haben. Bei ihrer Flucht legten sie Nagelkissen auf die Fahrbahn.