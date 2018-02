Getöteter Asylbewerber: Tatwaffe ist vermutlich ein Messer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Homburg (dpa/lhe) - Der tot in einer Flüchtlingsunterkunft in Bad Homburg gefundene Asylbewerber ist vermutlich mit einem Messer umgebracht worden. Die Tatwaffe sei am Donnerstag am Tatort gefunden worden, es habe sich um ein "beilähnliches Messer" gehandelt, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag mit.

Die Polizei hatte den 41-jährigen Pakistaner in der Nacht zum Donnerstag tot mit schweren Kopfverletzungen in seinem Zimmer in dem Asylbewerberheim entdeckt. Im Verdacht steht ein Mitbewohner, der seit der Tatnacht verschwunden ist. Die Fahndung nach dem 27-jährigen Pakistaner blieb bisher erfolglos. Die Polizei beschrieb den Mann als etwa 1,70 bis 1,80 groß, schlank und mit kurzen schwarzen Haaren. Er sei vermutlich mit einer schwarzen Jacke, einer grauen Hose und Sandalen bekleidet, teilte ein Polizeisprecher am Freitagnachmittag mit.

Die Leiche des Opfers sei obduziert worden, das Ergebnis liege noch nicht vor, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Nadja Niesen. Nach Angaben der Polizei konzentrieren sich die Ermittlungen derzeit auf das Umfeld und den Freundeskreis des mutmaßlichen Täters. Der 27-Jährige sei der Polizei bisher nicht aufgefallen.