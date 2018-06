Bundespolizei nimmt mutmaßliche Schleuser fest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Breitenau (dpa/sn) - Die Bundespolizei hat auf der Autobahn 17 zwei mutmaßliche Schleuser aus dem Verkehr gezogen. Die beiden Männer im Alter von 29 und 38 Jahren wollten am vergangenen Freitag drei Bürger aus der Republik Moldau nach Deutschland bringen, gab die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel am Montag bekannt. Bei der Überprüfung der beiden Rumänen stellte sich heraus, dass sie schon früher als Schleuser im Einsatz gewesen sein sollen. Ein Richter erließ einen Haftbefehl. Die beiden Männer kamen in Dresden ins Gefängnis. Die Moldauer wurden nach Tschechien abgeschoben.