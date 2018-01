Schmuggler muss 1. Klasse-Abteil gegen Zelle tauschen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Bentheim (dpa/lni) - Sein Erste-Klasse-Abteil im Intercity von Amsterdam nach Berlin hat ein Rauschgiftkurier wider Willen gegen eine Zelle in der Untersuchungshaft tauschen müssen. Dort wurde ihm ein "ebenfalls ruhiger und komfortabler Sitzplatz" reserviert, teilte die Bundespolizei am Mittwoch in Bad Bentheim mit. Im dortigen Grenzbahnhof hatten Polizisten am Vortag während des Halts des Zuges das Gepäck des 38-Jährigen kontrolliert. Rund 3,5 Kilogramm Amphetamine mit einem Straßenverkaufspreis von rund 43 000 Euro förderten die Fahnder zu Tage.