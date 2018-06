Hakenkreuz auf dem Dach: Männer müssen vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Augsburg (dpa/lby) - Mit Hilfe eines Hochdruckreinigers sollen zwei Männer in Augsburg ein Hakenkreuz an einem Hausdach präsentiert haben. Ein 30-Jähriger soll die Dachpfannen des Gebäudes so mit dem Wasserstrahl gereinigt haben, dass durch die Kombination von sauberen und schmutzigen Ziegeln im Januar 2018 das Hakenkreuz sichtbar wurde. Der 31 Jahre alte Hausbesitzer soll das verbotene Symbol geduldet haben. Wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen müssen sich die beiden Männer heute vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft haben die Angeklagten die Tat zugegeben.