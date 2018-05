Ruhe an Schule: Gymnasium wegen Bedrohung geschlossen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Auerbach (dpa/sn) - Polizeifahrzeuge rund um die Schule, ein Hausmeister mäht Gras: Am Goethe-Gymnasium in Auerbach herrschte am Mittwoch ungewohnte Ruhe. Wegen einer Bedrohung war die Schule seit den Morgenstunden geschlossen. Polizeibeamte vor Ort sollten Schüler, die nicht mitbekommen haben, dass die Schule geschlossen bleibt, wieder nach Hause zu schicken. Es sei aber kein Schuler gekommen, sagte ein Polizeisprecher.

Für den Nachmittag hat die Polizei erste Ermittlungsergebnisse angekündigt. "Die nächsten Stunden werden interessant", sagte der Sprecher. Dann wolle man auch Näheres zu den Umständen der Schließung mitteilen und ob ein ehemaliger Schüler für die Bedrohung verantwortlich sei.

Nach Polizeiangaben belästigte ein Unbekannter über mehrere Monate hinweg mehrere Lehrer. Er hatte über das Internet Waren an die Privatadressen der Lehrkräfte geschickt und auch andere aufgerufen, anonyme Bestellungen zu versenden. Am Montag kam es dann zu einer Drohung, wie es hieß. Nähere Angaben dazu machten die Behörden zunächst nicht. "Wir müssen jeden Hinweis aber sehr ernst nehmen", so der Polizeisprecher.

Die Schulleitung entschied, das Gymnasium am Mittwoch zu schließen und teilte dies auf ihrer Homepage mit. Wie lange die Schule geschlossen bleiben soll, war auch beim Landratsamt für den Vogtlandkreis zunächst nicht bekannt. "Wir haben auch Fragen", sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.