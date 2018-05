Morddrohung an Gymnasium: Verdächtiger auf freiem Fuß

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Auerbach (dpa/sn) - Nach den Morddrohungen gegen Lehrer eines Gymnasiums in Auerbach im Vogtland ist auch der zweite Verdächtige wieder auf freiem Fuß. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, laufen die Ermittlungen jedoch weiter.

Ein Mann und ein Jugendlicher waren am Mittwoch festgenommen worden. Sie standen unter Verdacht, Urheber einer Webseite zu sein, auf der die Drohungen gegen das Lehrpersonal veröffentlicht worden waren. Der zweite Verdächtige war zuvor bereits wieder entlassen worden. Die Ermittler seien weiterhin dabei, die Ergebnisse der Vernehmung und der Durchsuchung der Wohnungen auszuwerten.

Die Drohungen waren zu Pfingsten in dem Gymnasium eingegangen. Die Schule war daraufhin geschlossen worden. Auch am Freitag gab es keinen Unterricht. Die Polizei stehe in ständigem Kontakt mit der Schulleitung und unterstütze sie bei den Entscheidungen über den weiteren Ablauf, teilte die Polizeidirektion Zwickau mit.