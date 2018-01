Tödlicher Überfall auf 76-Jährige: Verdächtiger verhaftet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Appen (dpa/lno) - Nach einem tödlichen Überfall auf eine 76-Jährige in ihrem Wohnhaus in Appen (Kreis Pinneberg) hat die Polizei einen 58-Jährigen verhaftet. Der Mann stehe unter Verdacht, die Frau im November vergangenen Jahres in ihrem Haus überfallen und niedergeschlagen zu haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Frau erlag knapp einen Monat später ihren Verletzungen.

Eine Fahndung nach dem Täter zunächst erfolglos geblieben. Spuren am Tatort führten die Ermittler jedoch Anfang Januar zu einem vorbestraften 58-Jährigen, der seit seiner Haftentlassung im Jahr 2012 im Kreis Pinneberg wohnhaft war. Ein Spezialeinsatzkommando nahm den Tatverdächtigen am 4. Januar vorläufig fest. Wie die Polizei mitteilte, ist von Geldschulden als Tatmotiv auszugehen. Gegen den 58-Jährigen wurde Haftbefehl wegen Mordverdachts erlassen.