Polizei überwältigt Mann nach Drohung gegen Bekannte

Ahrensburg (dpa/lno) - Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben in Ahrensburg im Kreis Stormarn einen Mann festgenommen, der per SMS angekündigt hatte, mehrere Menschen zu erschießen. Der 42-Jährige wurde in seiner Wohnung überwältigt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. In der Kurznachricht hatte der 42-Jährige gedroht, drei namentlich genannte Männer im Alter von 36, 39 und 40 Jahren zu töten. Der Empfänger der Nachricht informierte daraufhin die Polizei, die das Wohnhaus des 42-Jährigen weiträumig absperrte und den Mann festnahm. Er leistete keinen Widerstand. Bei dem Einsatz am Mittwochabend wurde nach Polizeiangaben niemand verletzt. Bei der Aktion stellten die Beamten einen Schreckschussrevolver und ein Schwert sicher. Die Hintergründe der Drohungen sind unbekannt.