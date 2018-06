Kardinal Marx weiht neue Kirche in Poing ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Im Erzbistum München und Freising öffnet innerhalb weniger Monate die zweite neue Kirche ihre Pforten. Erzbischof Reinhard Marx weiht die Kirche Seliger Rupert Mayer in Poing (Landkreis Ebersberg) am heutigen Sonntag ein. Der knapp 15 Millionen Euro teure Bau mit 356 Sitzplätzen war laut Erzbistum nötig geworden, weil die bestehende Kirche am Ort aufgrund der wachsenden Kirchengemeinde zu klein geworden war. Mitte März war in Holzkirchen (Landkreis Miesbach) eine neue Kirche eingeweiht worden - zum ersten Mal seit zehn Jahren im Erzbistum.

Die neue Pfarrkirche in Poing wird die erste sein, der Rupert Mayer als Patron dient. Der Jesuitenpater (1876-1945) hatte sich den Nationalsozialisten widersetzt. Er wurde deshalb verfolgt, inhaftiert und misshandelt. 1987 wurde er von Papst Johannes Paul II. seliggesprochen.