Osnabrücker Bischof Bode fällt nach Bandscheiben-OP aus

Osnabrück (dpa/lni) - Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode (67) muss nach einer komplizierten Bandscheiben-Operation für die kommenden Wochen alle Termine absagen. Insbesondere in den feierlichen Gottesdiensten der Ostertage vertritt ihn Weihbischof Johannes Wübbe, teilte das Bistum am Dienstag mit. Bode tritt in den nächsten Tagen eine Reha-Maßnahme an und wird seinen Dienst voraussichtlich Ende April in reduziertem Umfang wieder aufnehmen.