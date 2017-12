Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, hat in seiner Silvesterpredigt für ein friedliches Miteinander in Europa geworben. 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs 1918 bleibe es für Christen eine Aufgabe, für Europa als "Kontinent des Friedens" einzutreten, sagte der Erzbischof von München und Freising am Sonntag in München laut Mitteilung. "Wir müssen aufpassen, dass dieses Projekt nicht zerfleddert wird."

Marx rief zu Anstrengungen für eine gute Zukunft Europas auf: "Wollen wir wirklich in Nationalismus zurückfallen – oder Europa auf der ganzen Welt zum Vorbild für Versöhnung und Frieden machen?"

Er warnte zum Jahresabschluss auch davor, Religion für Gewalt und Unterdrückung zu missbrauchen. Fundamentalismus und Fanatismus machten ihm vor allem im Islam Sorgen. "Nie mehr darf Religion zum Instrument des Hasses pervertiert werden."