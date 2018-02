Kardinal Gerhard Ludwig Müller feiert 40-jähriges Jubiläum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Der von Papst Franziskus als Präfekt der Glaubenskongregation abgesetzte Kardinal Gerhard Ludwig Müller hat in seiner Heimatstadt Mainz 40-jähriges Priesterjubiläum gefeiert. Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf sagte am Sonntag nach Angaben seines Bistums, der beim früheren Oberhirten Karl Lehmann promovierte und habilitierte Müller habe sich mit vielen Themen wissenschaftlich beschäftigt: "Über 400 Publikationen zeugen von Ihrer theologischen Arbeit." Der 70-jährige Müller habe aber auch von 1988 bis 2002 jeden Sommer in südamerikanischen Ländern seelsorgerisch mitgearbeitet.

Kohlgraf betonte in seiner Predigt in der Pfarrkirche Sankt Martin im Mainzer Stadtteil Finthen, er sei überzeugt, "dass die Etiketten "konservativ" oder "progressiv, liberal", die uns in der Kirche oft verpasst werden, nicht helfen." Zu den Gästen der Festgemeinde gehörte Fürstin Gloria von Thurn und Taxis.

Papst Franziskus hatte im Juli 2017 Müllers Amtszeit als Präfekt der mächtigen Glaubenskongregation im Vatikan nicht mehr verlängert. Die Ansichten des in Mainz geborenen deutschen Dogmatik-Professors und des progressiven argentinischen Pontifex gelten als sehr verschieden. Kardinal Müller reiste aus Rom in seine Heimatstadt Mainz.