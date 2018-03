Erstes Samstagspilgern auf dem Jakobsweg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eisleben (dpa/sa) - Für Läufer und Wanderer steht am Samstag (9.45 Uhr) die erste Tour des traditionellen Samstagspilgerns der Jakobusgesellschaft Sachsen-Anhalt an. Gepilgert wird von der Lutherstadt Eisleben nach Querfurt. Bis Oktober sind kleine Gruppen an einem Samstag jedes Monats auf verschiedenen Wegstrecken auf dem Jakobsweg durch Sachsen-Anhalt unterwegs. Eine Etappe ist dabei nie länger als 25 Kilometer. Pilgerabschluss soll am 10. November in Blankenburg im Harz gefeiert werden.

Sachsen Anhalt wurde im Juli 2005 an das Netz des europäischen Jakobspilgerwegs ins spanische Santiago de Compostela angeschlossen. Über 370 Kilometer führt der Weg von der brandenburgischen zur thüringischen Landesgrenze durch Sachsen-Anhalt. Seit Dezember 2005 gibt es die St. Jakobusgesellschaft im Land.