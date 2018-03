Synode beendet: Ratzeburg als landeskirchliches Zentrum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Travemünde (dpa) - Ratzeburg soll abermals eine herausragende Rolle für das Zusammenwirken der Christen in Ost und West übernehmen. Wie Sprengel-Bischof Hans-Jürgen Abromeit am Samstag vor der Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) sagte, wird der "Campus Ratzeburg" zu einem landeskirchlichen Zentrum ausgebaut. Damit trage die Kirchenleitung der besonderen Lage inmitten der noch jungen Landeskirche, der geschichtlichen Bedeutung und der besonderen spirituellen Atmosphäre des Ortes auf der Dom-Halbinsel Rechnung. "Hier sollen auf Jahrzehnte die Ausbildung der Vikarinnen und Vikare und die Fortbildung der Pastorinnen und Pastoren nicht nur auf inhaltlich hohem Niveau, sondern auch unter guten räumlichen und logistischen Bedingungen stattfinden", erklärte der für Aus- und Fortbildung zuständige Bischof aus Vorpommern zum Abschluss der dreitägigen Synoden-Tagung in einer Mitteilung.

Am "Campus Ratzeburg" sind unter anderem schon das Predigerseminar und das Pastoralkolleg der Nordkirche angesiedelt sowie die Luther-Akademie. In Zeiten der deutschen Teilung fanden in Ratzeburg kirchliche Ost-West-Versammlungen und Dialoge statt. Die Kirchenleitung plane nun, Gebäude auf dem Dom-Gelände grundlegend zu renovieren und zu erweitern. Die Nordkirche, die 2012 durch den Zusammenschluss der Landeskirchen in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern entstanden war, habe dafür die Immobilien übernommen. Die geplanten baulichen Maßnahmen im Umfang von rund 12 Millionen Euro sollten langfristig gute Bedingungen garantieren, erklärte Abromeit. Beraten und beschließen werde die Landessynode über das Projekt voraussichtlich im Rahmen ihrer Haushaltsberatungen im November.

Bei ihrer Tagung in Travemünde hatte die Nordkirchen-Synode zuvor beraten, wie sie auf die anstehende Pensionierungswelle reagieren soll. Den etwa 900 Pastoren, die bis 2030 in den Ruhestand gehen, stünden etwa 300 Nachwuchsgeistliche gegenüber, hieß es. So soll geprüft werden, ob Pastoren den pfarramtlichen Dienst freiwillig bis zum 70. Lebensjahr verlängern können. Zudem hatte die Synode ein Kirchengesetz zur Prävention sexualisierter Gewalt beschlossen. Es sieht die Einstellung von Präventionsbeauftragten und eine Anzeigepflicht für Kirchenmitarbeiter vor, die von Missbrauchsfällen erfahren. Damit beschreitet die Nordkirche im Verband der Evangelischen Kirchen in Deutschland (EKD) Neuland.