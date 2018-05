Kaiserslauterer Dekanin zu neuer Oberkirchenrätin gewählt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Die Dekanin des Kirchenbezirks Kaiserslautern, Dorothee Wüst, ist von der Synode der Evangelischen Kirche der Pfalz zur geistlichen Oberkirchenrätin gewählt worden. Nach Mitteilung der Kirche setzte sich die 53-Jährige am Donnerstag in Kaiserslautern im dritten Wahlgang knapp gegen den Germersheimer Dekan Claus Müller durch. Von 67 abgegebenen Stimmen entfielen 34 auf Wüst und 33 auf Müller. Wüst wird Nachfolgerin von Oberkirchenrat Michael Gärtner, der im Frühjahr 2019 in den Ruhestand geht.

Sie wird damit für die Bereiche Schule und Bildung, Frieden und Umwelt sowie die Theologiestudierenden zuständig sein. Als Gebietsdezernentin sind ihr nach derzeitiger Aufteilung die Dekanate Homburg, Kaiserslautern, Kusel, Pirmasens und Zweibrücken zugeordnet. Wüst, die Pfarrerin in Kaiserslautern und in Weilerbach war, ist verheiratet und hat ein Kind und zwei Stiefkinder.

Mit Wüsts Wahl gehören dem Leitungsgremium der Landeskirche künftig drei Oberkirchenrätinnen und zwei Oberkirchenräte an. Oberkirchenräte werden in der pfälzischen Landeskirche für sieben Jahre gewählt. Sie leiten die einzelnen Dezernate des Landeskirchenrates, der obersten Behörde der Landeskirche. Den Vorsitz im Kollegium führt der Kirchenpräsident. Er ist auch für die Geschäftsverteilung zuständig.