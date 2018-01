Ministerpräsident Weil empfängt rund 80 Sternsinger

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat am Freitagmorgen rund 80 Sternsinger in der Staatskanzlei in Hannover empfangen. Als die Könige Caspar, Melchior und Balthasar verkleidet waren dorthin Kinder aus Gemeinden in Hannover und der Region gekommen. Danach waren die Sternsinger im Landtag: Dort empfing sie die niedersächsische Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD). Im ganzen Land machen diesmal 13 000 Kinder bei der Aktion mit, die sich 2018 gegen Kinderarbeit in Indien richtet.

Bundesweit gehen rund 300 000 Kinder in diesen Tagen von Tür zu Tür. Vor fünf Jahren waren es allerdings noch rund 30 000 Sternsinger mehr. Die Höhe der gesammelten Spenden erreichte hingegen neue Rekorde: 2017 kamen 46,8 Millionen Euro zusammen. Auch die Summen in den niedersächsischen Bistümern waren 2017 höher als im Vorjahr: In Osnabrück kam dabei eine Summe von 1,18 Millionen Euro zusammen. Im Bistum Hildesheim sammelten die Sternsinger 2017 knapp 917 000 Euro.