Dresden (dpa) - Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, hat zur Besinnung auf das Wesentliche aufgerufen. "Die Neuentdeckung der Frömmigkeit öffnet uns den Blick auf die Fülle des Lebens", sagte er in seiner Predigt beim ZDF-Neujahrsgottesdienst am Montag in der Dresdner Frauenkirche. Das sei vielleicht das Wichtigste im Deutschland des Jahres 2018, einem reich gesegneten Land, in dem dennoch Knappheitsgefühle und Verlustangst überhand zu nehmen drohten. "Dass wir herausfinden aus diesem Gefühl, zu kurz zu kommen, und entdecken, aus welcher Fülle wir leben dürfen."