Gegen den Trend: Zahl der Feuerwehrleute im Saarland steigt

Saarbrücken (dpa/lrs) - Im Unterschied zu anderen Bundesländern ist die Zahl der Feuerwehrleute im Saarland im vergangenen Jahr wieder gestiegen. Sie kletterte von 11 507 auf 11 528 Aktive in den Freiwilligen Feuerwehren und der Berufsfeuerwehr, wie aus der Feuerwehrstatistik 2017 hervorgeht, die Innenminister Klaus Bouillon (CDU) und Landesbrandinspekteur Timo Meyer am Montag in Saarbrücken vorstellten. Besonders erfreulich sei, dass sich die Zahl der Mitglieder bei der Jugendfeuerwehr um 3,9 Prozent auf 4258 erhöhte. Zudem gebe es mit 1058 Feuerwehrfrauen (Vorjahr: 994) einen neuen Höchststand; der Frauenanteil betrage aktuell 9,2 Prozent.

Bouillon führte den positiven Trend im Saarland nicht nur darauf zurück, dass in der ländlichen Region "alle Vereinsmeier" seien, sondern dass offenbar auch die Werbekampagne der vergangenen Jahre gegriffen habe.

Im Saarland werden der Brandschutz und die Hilfeleistungen von der Berufsfeuerwehr Saarbrücken, 52 Freiwilligen Feuerwehren und 16 Werksfeuerwehren sichergestellt. Die kommunalen Feuerwehren wurden im vergangenen Jahr zu 7865 Einsätzen zur Brandbekämpfung und Hilfeleistung alarmiert - 2,25 Prozent mehr als im Vorjahr. Durch Zusammenlegungen verringerte sich die Anzahl der Löschbezirke von 322 auf 319. "Das wird die Zukunft sein", meinte Bouillon. "Wir sind ein kleines Bundesland, da kann man vieles vereinheitlichen."