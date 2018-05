Sachsen-Anhalt feiert Tag der Feuerwehr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heyrothsberge (dpa/sa) - Sachsen-Anhalt feiert erstmals einen Tag der Feuerwehr. An mindestens 25 Standorten stellen die freiwilligen Wehren am Samstag (ab 09.00 Uhr) sich und ihre Arbeit vor. Mit den Präsentationen wollen sie neue aktive Mitglieder gewinnen. Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) wird den Aktionstag am Institut für Brand- und Katastrophenschutz in Heyrothsberge im Jerichower Land eröffnen. Die Einrichtung feiert zeitgleich ihren 80. Geburtstag. Dort stehen unter anderem Einsatzübungen, Vorführungen und Experimente auf dem Programm. Der Tag der Feuerwehr ist Teil der Imagekampagne des Landes gegen den Mitgliederschwund bei den ehrenamtlichen Rettern. Er soll ab sofort jährlich ausgerichtet werden.