Immer weniger Strafgefangene im Land

Schwerin/Bützow (dpa/mv) - Die Zahl der Strafgefangenen und Sicherungsverwahrten in Mecklenburg-Vorpommern ist auf den niedrigsten Stand seit mehr als 20 Jahren gefallen. Ende März saßen in den fünf Justizvollzugsanstalten des Landes 850 Verurteilte und elf Sicherungsverwahrte ein. Das waren 46 weniger als ein Jahr davor, wie das Justizministerium in Schwerin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Hinzu kamen 177 Untersuchungshäftlinge.

Die Zahl der Inhaftierten geht im Land kontinuierlich zurück. So wenige wie Ende März dieses Jahres waren es zuletzt 1996, als das Statistische Landesamt 835 Strafgefangene und Sicherungsverwahrte auswies. Der Höchststand wurde 2005 mit 1414 erreicht.

Als Reaktion darauf löst die Landesregierung bis Jahresende die Justizvollzugsanstalt Neubrandenburg auf, damit die anderen vier Haftanstalten in Waldeck, Bützow, Stralsund und Neustrelitz besser ausgelastet werden. Diese haben laut Ministerium zusammen immer noch rund 1200 Plätze.

Von Anfang Juli bis Ende September sollen die Gefangenen aus Neubrandenburg in andere Anstalten im Land verlegt werden. Von den 91 Mitarbeitern, die die Schließung lange erwartet hatten, soll niemand entlassen werden. Es würden Versetzungen angeboten, sagte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU). Die Jugendarrestanstalt in Wismar war schon 2014 geschlossen worden. Dort soll jetzt ein Hostel entstehen.

Die älteste und mit rund 450 Plätzen größte Vollzugsanstalt des Landes in Bützow wird derzeit umfassend saniert. Dort sollen künftig wieder die männlichen Strafgefangenen mit langen Freiheitsstrafen untergebracht werden, die zwischenzeitlich in Waldeck waren. Das Justizministerium betraute Frank Grotjohann mit der Leitung der Justizvollzugsanstalt Bützow. Der gebürtige Stralsunder hatte zuvor rund zehn Jahre das Gefängnis in Waldeck geleitet.

"Mit seiner besonnen Art und seinem Erfahrungsschatz aus 25 Jahren Vollzug ist er prädestiniert für die Leitung der größten Justizvollzugsanstalt unseres Landes", begründete Hoffmeister die Personalentscheidung. Die im Kern aus dem 19. Jahrhundert stammende und zentral im Land gelegene Anstalt nehme eine wichtige Rolle im Konzept "Justizvollzug 2020" ein, betonte die Ministerin.

Frauen stellen nach wie vor eine ganz kleine Minderheit in den Justizvollzugsanstalten Mecklenburg-Vorpommerns. Von den rund 1070 Insassen Ende März waren den Angaben zufolge 45 weiblich. Gleichzeitig wird es hinter Gittern internationaler: Der Anteil der Ausländer stieg binnen eines Jahres von 10 auf 15 Prozent.