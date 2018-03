Staatsanwaltschaft: Entscheidungen häufiger angefochten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Naumburg (dpa/sa) - Entscheidungen der Justiz werden in Sachsen-Anhalt immer häufiger angefochten. Bei den Verfahrensbeteiligten - von Beschuldigten über Geschädigte bis zu Anwälten - sei eine zunehmende Rechtsmittelfreudigkeit zu beobachten, teilte Generalstaatsanwalt Jürgen Konrad am Freitag in seiner Jahresbilanz 2017 in Naumburg mit. Die Zahl der Revisionsverfahren bei der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg habe im Vergleich zum Vorjahr um rund ein Viertel auf 258 Verfahren zugenommen. Die Zahl von Beschwerden gegen Beschlüsse der Landgerichte habe sich leicht von 571 auf 579 erhöht.