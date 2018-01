Landtag debattiert über Personalsituation in Gefängnissen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - In der Debatte über die Personalsituation in den rheinland-pfälzischen Gefängnissen hört der Rechtsausschuss des Landtags am heutigen Donnerstag mehrere Experten. Eingeladen sind unter anderem Verantwortliche des Justizvollzugs in Hessen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Aus Rheinland-Pfalz kommen der Leiter des Gefängnisses in Zweibrücken sowie Gewerkschaftsvertreter der Strafvollzugsbeamten zu Wort. Die oppositionelle CDU beklagt, dass es zu wenig Personal in den Gefängnissen gibt. Am Montag hatte das Justizministerium angekündigt, die 20 wegen des Sparkurses des Landes dauerhaft unbesetzten Stellen bis zum 1. April wieder besetzen zu wollen.