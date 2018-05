Die elektronische Gerichtsakte kommt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Am Landgericht Kaiserslautern beginnt heute eine neue Ära für die rheinland-pfälzische Justiz. Für alle Zivilverfahren, die von diesem Tag an bei dem Landgericht eingehen, wird eine elektronische Akte angelegt - Akten in Papierform gehören der Vergangenheit an. Justizminister Herbert Mertin (FDP) und der Präsident des Landgerichts, Markus Gietzen, geben den symbolischen Startschuss zur Einführung der elektronischen Akte. Das bedeutet aber nicht, dass Anwälte ab sofort nur noch Schriftstücke in elektronischer Form einreichen müssen. Das wird für sie erst von 2022 an zur Pflicht.

Damit in Papierform eingereichte Akten trotzdem elektronisch erfasst werden können, wurde beim Landgericht Kaiserslautern eine sogenannte Scan-Straße eingerichtet, mit der sich Unterlagen in Papierform digitalisieren lassen. Die anderen Gerichte sollen folgen. Von der elektronischen Akte erhofft sich das Justizministerium nach Angaben eines Sprechers unter anderem eine gewisse Beschleunigung der Verfahren. Vom 1. Januar 2026 an müssen die elektronischen Akten bei der gesamten rheinland-pfälzischen Justiz eingeführt sein. Die Kosten für die Umstellung bezifferte der Sprecher auf 27,3 Millionen Euro. Nach seinen Angaben ist Rheinland-Pfalz das vierte Bundesland, das diesen Weg einschlägt.