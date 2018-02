Elf Gefangene mit islamistischen Bezügen in Hamburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - In den Hamburger Justizvollzugsanstalten sitzen zurzeit elf Gefangene mit islamistischen Bezügen. Neun von ihnen befänden sich in Untersuchungshaft, einer verbüße eine Freiheitsstrafe wegen eines Vergehens mit islamistisch-terroristischem Hintergrund, teilte die Sprecherin der Justizbehörde, Marion Klabunde, mit. Bei einem weiteren Strafgefangenen lägen Erkenntnisse vor, nach denen er einer verbotenen islamistischen Vereinigung angehöre.

Derzeit laufen mehrere Prozesse gegen mutmaßliche Islamisten in Hamburg. Das prominenteste Verfahren ist das gegen den Messerstecher von Barmbek. Das Urteil gegen den geständigen 27-Jährigen soll am 1. März verkündet werden. Vor demselben Staatsschutzsenat am Oberlandesgericht müssen sich drei Syrer im Alter von 19, 20 und 27 Jahren wegen Mitgliedschaft in der Terrororganisation Islamischer Staat verantworten.