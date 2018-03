Viele Gefangene in Berlin drogenabhängig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Gut ein Viertel der Gefangenen in den Berliner Haftanstalten ist abhängig von Drogen oder Medikamenten. Das teilte die Justizverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage der CDU mit. Demnach gelten 1150 der gut 4200 Insassen als "substanzabhängig", was einem Anteil von 27,3 Prozent entspricht (Stand 31. März 2017). Für Insassen mit Suchtproblemen gebe es diverse Therapie-Angebote, sagte ein Sprecher der Justizverwaltung am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Überdies werde versucht, dem Schmuggel von Drogen in die Justizvollzugsanstalten mit mehr Kontrollen und Überwachung entgegenzuwirken.