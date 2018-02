4000 Schöffen in Niedersachsen und Bremen gesucht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover/Bremen (dpa/lni) - Bis Ende des Jahres brauchen die Gerichte in Niedersachsen und Bremen rund 4000 Schöffen. Nach Angaben der Schöffenvereinigung der beiden Bundesländer gibt es grundsätzlich ein großes Interesse an dem Ehrenamt. In Großstädten sei es allerdings schwieriger, Freiwillige zu finden als in ländlichen Regionen, sagte der Vorsitzende Michael Schmädecke der Deutschen Presse-Agentur. Zudem gebe es landesweit einen großen Bedarf an Jugendschöffinnen.

Schöffinnen und Schöffen übernehmen ein wichtiges Ehrenamt in der Justiz. Die Laienrichter arbeiten an Strafgerichten, Amtsgerichten und Landgerichten. Bei der Urteilsfindung haben sie das gleiche Stimmrecht wie hauptamtliche Richter. "Sie gewährleisten in nicht-öffentlichen und auch in öffentlichen Verhandlungen die Kontrolle der Öffentlichkeit. Die Urteile ergehen im Namen des Volkes und die Laienrichter sind Angehörige des Volkes", sagte Richter Thorsten Prange vom Landgericht Bremen.