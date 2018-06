Kein Hochwasser erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Auch wenn noch Einiges vom Himmel kommt: Das Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz sagt kein Hochwasser an Rhein und Mosel voraus. "Wir erwarten keine Überschreitung der Meldehöhen", sagte ein Sprecher am Dienstag. Allerdings sei mit einem weiteren Anstieg des Rheinpegels zu rechnen.

Durch den Starkregen in den vergangenen Tagen sind laut Sprecher besonders die Nebenflüsse, mit Schwerpunkten an Prüm und Kyll, betroffen. "Das war schon extrem für diese Jahreszeit." Weil der Regen aber nur lokal und nicht flächendeckend gefallen sei, komme es in den Hauptflüssen nicht zu Hochwasserständen.

Laut Deutschem Wetterdienst in Offenbach gibt es sowohl für Koblenz als auch Trier und Mainz keine aktuellen Wetterwarnmeldungen. Für die kommenden Tage wird auch deutlich weniger Niederschlag erwartet.