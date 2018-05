Erster Hochwasserschutztag am 9. Juni in Bad Schandau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Fünf Jahre nach der bislang letzten großen Flut in Sachsen ergreift der Freistaat neue Initiativen zum Hochwasserschutz. Dabei sollen vor allem die Bürger stärker einbezogen werden. So findet am 9. Juni in Bad Schandau der erste Hochwasserschutztag statt. "Wir wollen die Bevölkerung sensibilisieren", sagte Umweltminister Thomas Schmidt (CDU). Dabei gehe es auch um den Selbstschutz. Das Bildungs- und Demonstrationszentrum für dezentrale Abwasserbehandlung (BDZ) in Leipzig sollt Schmidt zufolge mehr Aufgaben bekommt. Man wolle den Verein zu einem Kompetenzzentrum für den privaten Hochwasserschutz ausbauen.