Suche nach Kindern für Sternsinger-Aktion schwieriger

Aachen/Hamburg (dpa) - Für viele Kirchengemeinden in Deutschland ist es schwieriger geworden, Kinder als Sternsinger zu gewinnen. In den 1980er Jahren hätten bundesweit noch 500 000 Mädchen und Jungen bei den Sternsingern mitgemacht, sagte Thomas Römer, Sprecher des Kindermissionswerks "Die Sternsinger" in Aachen, der Deutschen Presse-Agentur. In diesem Jahr seien es rund 300 000 Kinder. Die Situation hänge auch sehr von der Region ab. Das Erzbistum Hamburg, zu dem neben der Hansestadt auch Schleswig-Holstein und der Landesteil Mecklenburg gehören, hat eigenen Angaben zufolge noch keine Probleme bei der Suche. Doch es bleibe natürlich jedes Jahr eine Herausforderung, sagte der stellvertretende Sprecher des Erzbistums, Marco Chwalek. Schwieriger werde es allerdings, erwachsene Begleiter zu finden, auch mit einem Auto.