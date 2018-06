Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa) - Rund 190 000 Schüler aus knapp 600 Schulen haben sich in diesem Jahr an der bundesweiten Hilfsaktion "Dein Tag für Afrika" beteiligt. Sie erarbeiteten bei eintägigen Jobs in Firmen oder anderen Aktivitäten insgesamt etwa 1,4 Millionen Euro, wie der Verein "Aktion Tagwerk" am Dienstag in Mainz mitteilte. Das Motto der seit 2007 einmal im Jahr laufenden Aktion war diesmal "Durch Wissen Wurzeln stärken". In Rheinland-Pfalz, dem Ursprungsland von "Dein Tag für Afrika", beteiligten sich ungefähr 60 000 Schüler aus 173 Schulen.

Mit dabei waren auch Promis: So arbeitete etwa Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes in Berlin in einem Markt, der Lebensmittel mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum verkauft. Etwa 20 000 Schüler nahmen am Spendenlauf "Go for Africa" teil.

Das eingenommene Geld soll Bildungsprojekten in mehreren afrikanischen Ländern zugute kommen sowie einem Schutzprojekt für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Deutschland, wie Initiatorin Nora Weisbrod erklärte.

Schirmherrin ist die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Sie verkaufte mit Schülern Artikel im Werksverkauf eines Haushaltswarenherstellers in Mainz. Dreyer sagte, jungen Menschen in Afrika Bildung zu ermöglichen, sei der beste Weg, um Fluchtursachen zu bekämpfen. CDU-Landeschefin und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner jobbte in einer Bäckerei in Bad Kreuznach.