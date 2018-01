Zwei Schwerverletzte bei Verpuffung in Wohnhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Bei einer Verpuffung in einem Offenbacher Wohnhaus sind am Mittwochmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Die 86-jährige Frau und der 82-jährige Mann schwebten wegen ihrer Brandverletzungen in Lebensgefahr, teilte die Feuerwehr in Offenbach mit. Die beiden wurden in ein Krankenhaus gebracht. Sie waren von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet worden. "Ursache des Unglücks war vermutlich eine Gasverpuffung", sagte ein Polizeisprecher.

In dem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus hätten sich noch fünf weitere Menschen aufgehalten, diese seien unverletzt geblieben. Drei von ihnen befanden sind in einem Büro, ein Ehepaar hielt sich im Dachgeschoss auf.

Die Polizei schätzte den Schaden auf mehrere hunderttausend Euro. Zudem waren mindestens sechs geparkte Autos beschädigt worden. Ob das Gebäude einsturzgefährdet ist, muss noch von Statikern überprüft werden.