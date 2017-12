Mini-Erdbeben in Sondershausen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sondershausen (dpa/th) - In Sondershausen hat am Weihnachtstag zur Mittagszeit kurz die Erde gebebt. Allerdings war die Erschütterung so schwach, dass kaum einer das Mini-Beben mitbekam. Wie die Polizeiinspektion Kyffhäuser mitteilte, habe sich nur ein besorgter Anwohner telefonisch gemeldet. Recherchen des ortsansässigen Bergbauunternehmens hätten dann ergeben, das ein "seismologisches Ereignis" der Stärke 2,3 vorlag. Eine Gefahr sei damit nicht verbunden gewesen, hieß es.