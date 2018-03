Familienhaus brennt ab: Hoher Schaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Woltersdorf (dpa/lno) - Das Wohnhaus einer Familie ist in Woltersdorf im Kreis Herzogtum Lauenburg abgebrannt. Dabei entstand am Dienstagmorgen ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer brach aus noch ungeklärter Ursache an zwei Autos aus. Die Flammen griffen auf das Bauernhaus über, die Familie - zwei Erwachsene und zwei Kindern - rettete sich laut Polizei unverletzt ins Freie. Die Löscharbeiten dauerten etwa vier Stunden. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.